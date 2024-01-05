“النفط” يستمر في الارتفاع

صعدت أسعار النفط، اليوم (الجمعة)، عقب حديث مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن أن التضخم أصبح تحت السيطرة، فيما يستعد وزير الخارجية أنتوني بلينكن لجولة بالشرق الأوسط لوقف الحرب في غزة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً، بما يعادل 0.5%، إلى 77.96 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً، بما يعادل 0.7%، إلى 72.69 دولار.
وبذلك عوض الخامان القياسيان تقريباً جميع خسائرهما التي تكبداها أمس الخميس، عندما سجلت الأسعار عند التسوية انخفاضاً بعد جلسة متقلبة بسبب زيادة أسبوعية كبيرة في مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وفق “أخبار 24”.
وزادت المخاوف بشأن الإمدادات بسبب التطورات في الشرق الأوسط، بعد أن قالت إسرائيل، أمس (الخميس)، إن القوات تعتزم اتباع نهج جديد أكثر استهدافاً في الجزء الشمالي من قطاع غزة، والاستمرار في ملاحقة قيادات حركة “حماس” في الجنوب.