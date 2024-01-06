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06/01/2024   7:13 ص

“أطعمة الأطفال” قد تسبب “السرطان”

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ألقت دراستان جديدتان أُجريتا بجامعة “ميشيغان” الأمريكية، الضوء على العلاقة بين المعادن الثقيلة في أغذية الأطفال والأمراض الصحية الخطيرة، محذرة من تسببها في الإصابة بالسرطان.

وتناولت الدراستان اللتان عُرضتا في مؤتمر “Risk Analysis” السنوي، تقييماً شاملاً للمخاطر الصحية المرتبطة بالتعرض الغذائي للرصاص والزرنيخ والكادميوم، والتي توجد بوفرة في الأطعمة اليومية بما في ذلك الأرز والحبوب والمكسرات والخضراوات.

كما حذرتا من خطر معدني الرصاص والزرنيخ الموجودين عادة في الأرز والقمح والخضراوات على صحة الأطفال، لتسببهما في أنواع مختلفة من السرطان مثل الرئة والكلى والجلد والمثانة والرئة والكلى والكبد. وفق “أخبار 24”.

“أطعمة الأطفال” قد تسبب “السرطان”

طب وتداوي
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