لقاح لـ”سرطان الجلد”

حققت المرحلة الثانية من التجربة السريرية للقاح مبتكر لسرطان الجلد، نتائج واعدة للغاية اعتماداً على تقنية علاجية باستخدام الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA).
وطوّرت شركة “موديرنا” الأمريكية، وفقاً لمجلة “sciencealert” العلمية، اللقاح للعمل جنبًا إلى جنب مع علاج مناعي آخر يسمى “KEYTRUDA”، والذي يساعد الجسم أيضًا على مكافحة السرطان.
وأظهرت البيانات الأولية أن العقارين مجتمعين يقللان من خطر تكرار المرض أو الوفاة بنسبة 49%، كما انخفض خطر انتشار السرطان أو تحوله إلى حالة مميتة بنسبة 62% مقارنة باستخدام KEYTRUDA بمفرده. وفق “أخبار 24”.