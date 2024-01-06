وزير “الداخلية” يتوج الفائزين بـ”كأس العلا للصقور”

توج الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الفائزين في ختام كأس العلا للصقور، وذلك بقرية مغيراء للرياضات التراثية، بمحافظة العلا.
وشهد وزير الداخلية منافسات الشوط السادس لكأس العلا للصقور، المسار الثالث، “النخبة” على شوط “جير تبع”، و”جير شاهين فرخ” للمحليين، وسباق الملواح، ومنافسات مزاين الصقور.
وتجاوزت أرباح الملاك من بيع الصقور للمحترفين بكأس العُلا 180% في المسابقة الأضخم في العالم، بعد أن امتدت حركة البيع والشراء للخليج مع مشاركة دولية في هذه الكأس.
وأسهمت الكأس التي ينظمها نادي الصقور السعودي بالشراكة مع الهيئة الملكية للعُلا في قرية مغيراء للرياضات التراثية بالعُلا، بجوائزها الأكبر عالمياً بـ 60 مليون ريال، في انتعاش سوق الصقور بالمملكة والخليج، منذ الإعلان عن “الكأس” بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.
ونوه الصقار عبدالله الهدار بالزخم الذي حققته المسابقة وجوائزها الأكبر عالمياً، وحضورها المحلي والإقليمي والدولي، وفتحها آفاقاً جديدة لدعم الصقارين المحليين فنياً ومادياً، وتعزيز الاستثمار في المجال مع الجوائز المادية الكبرى لتدفع المحترفين والمُلاك لشراء أفضل الصقور بمبالغ مالية مرتفعة. وفق “أخبار 24”.
بدوره أوضح الصقَّار فلاج الدوسري أن الكأس حركت سوق الصقور، وارتفعت المبيعات بين المُلاك والمحترفين، وأن الصقور التي يشارك بها الصقارون من إنتاج مزرعتهم الخاصة وأنها حققت مبيعات مميزة.
وزادت عمليات البيع والشراء بداية الموسم في مهرجان الملك عبدالعزيز وارتفعت الأسعار أكثر مع الإعلان عن الكأس، ووصلت لأرقام كبيرة لا سيما للصقور التي حققت مراكز في المسابقات الكبرى، وبعضها وصل سعره إلى 600 ألف ريال.