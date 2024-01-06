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جديد المحليات > “حرس الحدود”: ابتَعِدوا عن المناطق “الحدودية”
06/01/2024   7:24 ص

“حرس الحدود”: ابتَعِدوا عن المناطق “الحدودية”

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حذرت المديرية العامة لحرس الحدود مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين من الاقتراب من المناطق الحدودية داعية للالتزام بالأنظمة والتعليمات بشأن ذلك.

وبينت أنه يُمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة التي يتم إيضاحها بلوحات تحذيرية وسواتر ترابية على طول الحدود.

وشددت على أن كل متجاوز للوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات وفق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن 30 شهرًا أو غرامة تصل إلى 25 ألف ريال أو بهما معًا.

وأهابت المديرية بالمتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من الحدود الالتزام بأنظمة المملكة، حيث إنها لن تتهاون في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

“حرس الحدود”: ابتَعِدوا عن المناطق “الحدودية”

جديد المحليات
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