طلال حاجي.. مفاجأة الأخضر بـ”كأس آسيا”

استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني، روبرتو مانشيني، الثلاثي محمد البريك، طلال حاجي، ريان حامد؛ للانضمام إلى معسكر الأخضر.
ولم يتواجد الثلاثي المنضم اليوم الجمعة لمعسكر الأخضر الإعدادي في سيلين بقطر في القائمة المبدئية التي أعلنها مانشيني، قبل أن يقلصها إلى 26 لاعبا.
ويعد طلال حاجي هو أصغر لاعبي المنتخب الوطني المتواجدين في القائمة الحالية قبل كأس آسيا.
وولد صاحب الـ 16 عاما في جدة في 16 سبتمبر 2007، ويجيد اللعب في قلب الهجوم، ويبلغ طوله 1.75 سم، وتقدر قيمته السوقية بـ200 ألف يورو، ويتابعه أكثر من 8 آلاف شخص على موقع “إنستغرام”.
وشارك طلال حاجي في 3 مباريات في جميع المسابقات مع الفريق الأول للاتحاد، بواقع مباراة في الدوري السعودي ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، بواقع 51 دقيقة، لم يسجل فيها ولم يصنع. كما يلعب لمنتخب بلاده دون 17 عاما.
وخاض حاجي 11 مباراة مع منتخب السعودية تحت 17 عاما سجل فيها 10 أهداف، في حين سجل هدفا في مباراة مع منتخب السعودية تحت 16 عاما.
وكان حاجي أحد المواهب التي قدمها دوري المدارس، وانضم إلى صفوف نادي الاتحاد موسم 2021، وبات ثاني أصغر لاعب انضمامًا للأخضر، بعدما استدعاه مانشيني في المعسكر الماضي.
وفي حالة مشاركة اللاعب مع الأخضر في البطولة التي ستقام في قطر، سيكون الأصغر بكأس آسيا 2023، حيث يُعد بيكناز المازبيكوف من قرغيزستان أصغر لاعب في القوائم النهائية الحالية بالبطولة؛ بعمر 18 عامًا و6 أشهر.
وبات العراقي منتظر ماجد ثاني أصغر لاعب في كأس آسيا 2023، حيث يبلغ 18 عامًا و8 أشهر، في حين يعتبر الإندونيسي مارسيلينو فردينان المولود يوم 9 سبتمبر عام 2004 ثالث أصغر اللاعبين.
ويقيم المنتخب السعودي معسكراً حالياً المقام في منتجع سيلين بدولة قطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا.
وتنطلق كأس آسيا 2023 يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر، حيث يبحث المنتخب السعودي عن تحقيق اللقب الرابع في تاريخه.
ومن المقرر أن يخوض الأخضر مباراة ودية أمام فلسطين يوم 9 يناير الجاري، على أن يختتم ودياته بمعسكره الحالي بمواجهة هونج كونج يوم 10 من الشهر ذاته. وفق “سبورت 24”.
ويلعب الأخضر في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات: عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.
ويبدأ منتخب السعودية مشواره في كأس آسيا بمواجهة عمان في 16 يناير قبل اللعب أمام قرغيزستان في 21 يناير ثم تايلاند في ختام مبارياته بالمجموعة السادسة في 25 من الشهر الجاري.