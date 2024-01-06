“الأردن” يفوز على “قطر” وديًا

فاز منتخب الأردن 2-1 على قطر ودياً اليوم الجمعة في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم التي ستنطلق بداية من 12 يناير وحتى العاشر من فبراير.
وسجل ثنائية الأردن يزن النعيمات وعلي علوان، بينما أحرز أكرم عفيف هدف قطر الوحيد في المباراة التي لم تُنقل تلفزيونياَ.
وتخوض قطر، مستضيفة كأس آسيا، مباراة افتتاح البطولة أمام لبنان يوم 12 يناير قبل اللعب أمام طاجيكستان والصين في المجموعة الأولى.
وتأمل قطر، بقيادة المدرب ماركيز لوبيز الذي حل محل كارلوس كيروش مطلع ديسمبر الماضي، في الاحتفاظ باللقب التي حققته عام 2019 لأول مرة في تاريخها. وفق “سبورت 24”.
ويلعب الأردن أمام اليابان ودياً يوم التاسع من يناير، قبل أن يستهل مشواره في كأس آسيا بمواجهة ماليزيا يوم 15 من الشهر ذاته ثم كوريا الجنوبية والبحرين ضمن المجموعة الخامسة.