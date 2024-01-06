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رياضة > الاتحاد ينافس النصر لضمّ “فاران”
06/01/2024   7:32 ص

الاتحاد ينافس النصر لضمّ “فاران”

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كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارتي النصر والاتحاد في منافسة لضم الفرنسي رافاييل فاران، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الموسم الشتوي الحالي.

وأكدت صحيفة “milliyet” التركية أن فاران أصبح إيجابيًا بشأن العرض المقدم من دوري روشن.

وأوضح، أن مسؤولي مانشستر يونايتد سيقبلون عرضًا في حدود 30 مليون يورو للموافقة على رحيل فاران، في ظل اقتراب اللاعب من مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رافاييل فاران مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في 2025، الذي انضم إليه في 2021، قادمًا من ريال مدريد. وفق “سبورت 24”.

الاتحاد ينافس النصر لضمّ “فاران”

رياضة
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