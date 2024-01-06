24 يناير.. إقامة “اليوبيل الماسي” بـ”موسم الرياض”

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، عن إقامة مباراة اليوبيل الماسي بين الشباب ونادي روما الإيطالي بملعب الأول بارك، يوم 24 يناير الجاري.
وكتب “آل الشيخ”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “جمهور الشباب الغالي لا يفوتكم اليوبيل الماسي لنادي الشباب.. تنتظركم مباراة حماسية بين نادي الشباب السعودي ونادي روما الإيطالي بتاريخ 24 يناير”
ووجه المركز الإعلامي بنادي الشباب، رسالة إلى نظيره روما بعدما نشر فيديو استعرض فيه أبرز إنجازات النادي، وعلق عليه قائلا: “أهلًا روما.. مسيرة 75 عامًا من الإنجازات لليث العاصمة.. يحكيها هذا الشيخ لشبله.. نراكم في اليوبيل الماسي لنادي الشباب”. وفق “سبورت 24”.
وأُنشى نادي الشباب عام 1947، وفاز بلقب الدوري السعودي 6 مرات، آخرها موسم 2011-2012، كما فاز بكأس ولي العهد 3 مرات ومثلها في كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي مرة.
ويحتل الشباب المركز الـ11 بدوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم (2023-2024)، بـ22 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز 5 مرات وتعادل في 6 مرات، وخسر 8 مباريات.