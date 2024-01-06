“تاسي” يرتفع للأسبوع السادس

سجل المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية (تاسي)، الزيادة الأسبوعية الأولى له في العام الجديد 2024 بدعم من ارتفاع أسعار 68 % من أسهم الشركات المدرجة، ليسجل الزيادة الأسبوعية السادسة له على التوالي لتبلغ محصلة مكاسب المؤشر في آخر 6 أسابيع 1067 نقطة، نسبتها 10 %، صاحب ذلك ارتفاع في معدلات الأداء مقارنةً بأداء السوق الأسبوع السابق.
وأنهى مؤشر “تاسي” جلسة الخميس (الأخيرة) من تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 12145.45 نقطة في مقابل 11931.92 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 213.53 نقطة نسبتها 1.79 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجديد إلى 178 نقطة نسبتها 1.5 %.
أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً في السيولة المتداولة بنسبة 28 % إلى 43 بليون ريال، في مقابل 33 بليوناً، وصعدت كمية الأسهم المتداولة 66 % إلى 1.89 بليون سهم في مقابل 1.14 بليون، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 21 % إلى 2.52 مليون صفقة، قفز معها متوسط حجم الصفقة 21 % إلى 748 سهماً.
وشهدت جلسات الأسبوع الماضي التداول بأسهم 230 شركة، صعدت أسعار أسهم 156 شركة منها، بينما انخفضت أسهم 66 شركة، وحافظت 8 شركات على أسعارها نهاية الأسبوع السابق، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.315 تريليون ريال (3.02 تريليون دولار)، بمكاسب 65 بليون ريال (17.2 بليون دولار)، نسبتها 0.57 %.
وبالنظر إلى أداء القطاعات في السوق، فنجد استحواذ 4 قطاعات منها على “نصف” السيولة المتداولة الأسبوع الماضي، كان أبزرها قطاع المواد الأساسية بسيولة 7.5 بليون ريال نسبتها 17.5 % من تداول 217 مليون سهم، نسبتها 11 %، تبعه قطاع المصارف بسيولة 6.4 بليون نسبتها 15 %، ثم قطاع الطاقة بسيولة 4.2 بليون، نسبتها 10 %، تبعه قطاع السلع طويلة الأجل بسيولة 3.2 بليون بنسبة 7.5 % من تداول 43 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
وجاء سهم أميانتيت في صدارة الأسهم الرابحة الأسبوع الماضي بمكاسب 34 % وصولاً إلى 73.40 ريال، تلاه سهم “تشب” المرتفع 27.81 % إلى 31.80 ريال، تبعه سهم أنعام القابضة بزيادة 20 % وصولاً إلى 1.08 ريال، في المقابل تكبّد سهم نسيج أكبر خسارة نسبتها 9.30 % هبوطاً إلى 58.50 ريال.
وواصل مؤشر “نمو” ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، بزيادة 1.94 في المئة تعادل 740 نقطة، وصولاً إلى مستوى 24694 نقطة، جاءت من تداول 9.83 مليون سهم، بلغت قيمتها 153 مليون ريال في مقابل 142 مليوناً بزيادة 8 في المئة، نُفذت من خلال 15 ألف صفقة.