“هاكاثون” في الباحة للذكاء الاصطناعي

دعت جامعة الباحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، طلاب وطالبات الجامعة والكليات التقنية وأبناء وبنات منطقة الباحة المهتمين بالذكاء الاصطناعي، إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة بأفكارهم وابتكاراتهم في الهاكاثون.
وأبانت الجامعة أن التسجيل سيستمر حتى بعد غد الإثنين، في 4 مسارات الهاكاثون في المدن الذكية؛ هي النقل والسياحة والأمن والبيئة، مشيرة إلى أن التسجيل إلكتروني عبر موقع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
جدير بالذكر أن الفائزين بالمركز الأول سيلتحقون في نهاية الهاكاثون ببرنامج دولي بالتعاون مع “LocoRobo”، إضافة إلى اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية، فيما تتمثل جوائز المركز الثاني في مقاعد تدريبية في معسكرات سدايا مع اشتراك سنوي في إحدى المنصات العالمية، بينما سيتاح لأصحاب المركز الثالث مقاعد تدريبية في معسكرات سدايا. وفق “أخبار 24”.