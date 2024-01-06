“فولكن سينتور” يحمل مركبة إلى القمر

تعتزم مجموعة “يو إل إيه” الأمريكية، إطلاق صاروخها “”فولكن سينتور”، الإثنين، حاملًا مركبة إنزال أمريكية يمكن أن تصبح الأولى التابعة للقطاع الخاص تهبط بنجاح على سطح القمر.
وأوضحت “يو إل إيه”، أن الصاروخ الذي يبلغ طوله نحو 62 مترًا، من المقرر أن يُقلع للمرة الأولى في الساعة 02:18 بالتوقيت المحلي من يوم الإثنين من مركز كينيدي للفضاء في كاب كانافيرال.
ويُفترض أن يتيح “فولكن سينتور” لشركة “يو إل إيه” توفير خدمات إطلاق بأسعار معقولة أكثر، من خلال الحلول مكان صاروخيها “أطلس 5″ و”دلتا 4”.
وتحمل المركبة في مهمتها رماد عدد من المتوفين، من بينهم مؤلف مسلسل وسلسلة أفلام “ستار تريك” جين رودنبري وزوجته، ومركبة هبوط تابعة لشركة “أستروبوتيك” الأمريكية الناشئة، تحوي أيضاً مستلزمات تجارب علمية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا). وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يكون 23 فبراير المقبل موعداً لمحاولة الهبوط على سطح القمر، وقد تصبح مركبة الهبوط أول مركبة أمريكية تهبط على سطح القمر منذ نهاية برنامج أبولو في العام 1972، وقد تصبح شركة “أستروبوتيك” أول شركة خاصة تنجح مركبة لها في تحقيق هذا الإنجاز.