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رياضة > 5 مباريات لـ “الهلال” بـ “التوقف الدولي”
06/01/2024   9:17 م

5 مباريات لـ “الهلال” بـ “التوقف الدولي”

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يبدأ لاعبو فريق الهلال مساء يوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري تحضيراتهم الميدانية في مقر النادي؛ استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.

ويأتي ذلك بعدما منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي جورج جيسوس إجازة لمدة 16 يومًا من التدريبات نظير توقف المنافسات.

وأوضح نادي الهلال أنه سيخوض مواجهة ودية أمام الشعلة يوم السبت 20 يناير قبل أن يلتقي الأهلي البحريني يوم الأربعاء 24 من الشهر ذاته ثم فريق إنتر ميامي الأمريكي بكأس موسم الرياض.

وأشار نادي الهلال، إلى أن فريقه سيُسافر يوم الجمعة 2 فبراير إلى قطر؛ حيث سيواجه الغرافة القطري وديًا يوم السبت 3 فبراير قبل العودة إلى الرياض لمواجهة النصر يوم الخميس 8 فبراير. وفق “سبورت 24”.

5 مباريات لـ “الهلال” بـ “التوقف الدولي”

رياضة
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