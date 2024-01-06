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رياضة > “البحرين” تخسر وديًا أمام “أستراليا”
06/01/2024   9:17 م

“البحرين” تخسر وديًا أمام “أستراليا”

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خسر المنتخب البحريني أمام نظيره الأسترالي 0-2 السبت في مباراة ودية على استاد بني ياس في مدينة أبوظبي في إطار استعدادات المنتخبين لخوض غمار منافسات كأس أمم آسيا المقررة في العاصمة القطرية الدوحة من 12 الشهر الحالي حتى 10 فبراير المقبل.

وسجل هدفي المباراة أمين بن عدي (35 خطأ في مرماه)، وميتشيل ديوك (61).

وهذه المباراة الودية الأولى للمنتخب البحريني الذي يجري معسكرًا في الإمارات استعداداً للبطولة القارية، وسيخوض وديته الثانية في العاشر من الجاري أمام أنغولا في دبي. وفق “سبورت 24”.

يُذكر أن المنتخب البحريني وقع في المجموعة الخامسة، وستكون مباراته الأولى أمام كوريا الجنوبية، وثم يواجه ماليزيا بالجولة الثانية قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة الأردن.

“البحرين” تخسر وديًا أمام “أستراليا”

رياضة
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