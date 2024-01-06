وليّ العهد “يهنئ” رئيس الوزراء الكويتي “الجديد”

هنّأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الجديد، الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، بمناسبة تعيينه في منصبه.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ولي العهد بالشيخ محمد السالم الصباح، اليوم، سائلاً المولى عز وجل له التوفيق والسداد.
بدوره عبَّر الشيخ محمد صباح السالم الصباح، عن الشكر والتقدير لوليّ العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر الخميس، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة. وفق “أخبار 24”.