2023 الأقل بـ”حالات الغبار” بالمملكة

سجل عام 2023، أقل الأعوام تسجيلاً لحالات الغبار بالمملكة مقارنة بالفترة من عام 2003 إلى 2022م، وحققت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أعلى نسبة انخفاض بحالات الغبار بنحو -78% بعدد 10 أيام.
جاء ذلك في إطار جهود منظومة البيئة والمياه والزراعة ومبادرة السعودية الخضراء من خلال برامجها الإقليمية في مكافحة العواصف الغبارية والرملية والحد من تأثيراتها لبيئة مستدامة تعكس رؤية المملكة 2030.
وسجّلت مدينة الرياض خلال عام 2023م 12 يوماً “حالة غبار” بنسبة انخفاض بلغت -71%، فيما سجلت منطقة الجوف 14 يوماً “حالة غبار” بنسبة انخفاض -59%، بحسب ما أعلنه المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية هو أحد مخرجات قمة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للإسهام في دفع جهود دعم البيئة والمناخ والاستدامة في المنطقة والعالم.