ولي العهد يستقبل “مشرّعين أمريكيين” بالمخيم الشتوي

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع رئيس وأعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء ولي العهد للنواب الأمريكيين بالمخيم الشتوي في العلا، اليوم، حيث استقبل سموه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس السيناتور مارك وارنر.
كما استقبل الأمير محمد بن سلمان في المخيم؛ عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية ماين السيناتور أنغس كنغ، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس السيناتور جون كورنين، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك السيناتور كريستين غليبراند، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير السيناتور جون أوسوف، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا السيناتور مارك كيلي. وفق “أخبار 24”.
حضر الاستقبال الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.
فيما حضر من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.