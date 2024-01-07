أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية بـ”الأخضر”

يخوض المنتخب الوطني السعودي معسكرًا خلال الفترة الحالية بدولة قطر، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي لخوض منافسات كأس آسيا 2023.
وقبل انطلاق البطولة يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في القيمة السوقية للمنتخبات العربية، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، بـ23.30 مليون يورو (95.72 مليون ريال)؛ حيث يتصدر المنتخب الإماراتي القائمة حاليًا بـ 32.65 مليون يورو.
ويتصدر لاعب الأهلي فراس البريكان قائمة اللاعبين الأغلى قيمة سوقية بصفوف المنتخب السعودي بـ 4 ملايين يورو (16.43 مليون ريال)، ويليه لاعب الهلال سعود عبدالحميد بـ 2.8 مليون يورو (11.50 مليون ريال)، ثم لاعب النصر عبدالرحمن غريب بـ 2.3 مليون يورو (9.45 مليون ريال).
ويأتي لاعب الهلال سالم الدوسري رابعًا بـ 2 مليون يورو (8.2 مليون ريال)، ومن بعده زميله حسان تمبكتي خامسًا بـ 1.8 مليون يورو (7.39 مليون ريال).
وتنطلق كأس آسيا 2023 يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر؛ حيث يبحث المنتخب السعودي عن تحقيق اللقب الرابع في تاريخه. وفق “سبورت 24”.
ومن المقرر أن يخوض الأخضر مباراة ودية أمام فلسطين يوم 9 يناير الجاري، على أن يختتم ودياته بمعسكره الحالي بمواجهة هونج كونج يوم 10 من الشهر ذاته.
ويلعب الأخضر في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات: عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.
ويبدأ منتخب السعودية مشواره في كأس آسيا بمواجهة عمان في 16 يناير قبل اللعب أمام قرغيزستان في 21 يناير، ثم تايلاند في ختام مبارياته بالمجموعة السادسة في 25 من الشهر الجاري.