“كأس آسيا”.. “الأخضر” الثاني عربيًا بـ”القيمة السوقية”

يستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر.
ويخوض الأخضر معسكرًا حاليًا في الدوحة، يمتد حتى 11 يناير الجاري، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس آسيا 2023.
ويتواجد المنتخب السعودي بالمجموعة السادسة في كأس آسيا 2023، مع منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.
وقبل انطلاق البطولة يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في القيمة السوقية للمنتخبات وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، بـ 23.30 مليون يورو؛ حيث يتصدر المنتخب الإماراتي القائمة حاليًا بـ 32.05 مليون يورو، ويأتي المنتخب السوري في المركز الثالث بـ16.33 مليون يورو.
ويحتل المنتخب القطري المركز الرابع بقيمة سوقية وصلت إلى 15.90 مليون يورو، ثم الأردن خامسًا بـ13.13 مليون يورو، أما المنتخب العراقي يتواجد في المركز السادس بـ11.63 مليون يورو، والبحرين في المركز السابع بـ 9.68 مليون يورو، فيما يأتي المنتخب العماني بالمركز الثامن بـ 8.48 مليون يورو، ولبنان في المركز التاسع بـ7.50 مليون يورو، وفلسطين بالمركز العاشر بقيمة سوقية وصلت إلى 6.50 مليون يورو. وفق “سبورت 24”.
وعلى صعيد آسيا، يتصدر منتخب اليابان القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 316.95 مليون يورو، ثم يأتي المنتخب الكوري الجنوبي في المركز الثاني بـ193 مليون يورو، بينما يأتي المنتخب الإيراني في المركز الثالث بـ51.58 مليون يورو، مقابل 40.90 مليون يورو لمنتخب أستراليا صاحب المرتبة الرابعة، ومنتخب الإمارات بالمركز الخامس بـ 32.05 مليون يورو.
ويحتل منتخب أوزباكستان المركز السادس بـ 26.15 مليون يورو، ثم المنتخب السعودي في المركز السابع بـ 23.30 مليون يورو.