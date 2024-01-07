“9 ملاعب” تتأهّب لاستضافة كأس آسيا 2023

تترقّب الجماهير انطلاق كأس آسيا في الدوحة في الفترة من 12 يناير الجاري حتى 10 فبراير المقبل للاستمتاع بمنافسات غاية في القوة بين المدارس الكروية المختلفة.
ومن المعروف أن جودة الملاعب تؤثر على أداء اللاعبين، لذا يحرص منظمو البطولات الكبرى على تهيئة الأجواء المثالية لكل الفرق المشارِكة.
وألقى الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي الضوء على 9 ملاعب ستستضيف 51 مباراة في البطولة القارية، نكشف أبرز المعلومات عنها فيما يلي:
استاد لوسيل:
يعتبر استاد لوسيل على رأس قائمة ملاعب البطولة، لا سيما أنه سيستضيف المباراة الافتتاحية بين قطر ولبنان، إلى جانب المباراة النهائية.
وتبلغ سعة الاستاد 88 ألفاً، وسيستضيف مباراة في المجموعة الأولى (بما في ذلك حفل الافتتاح)، وكذلك المباراة النهائية.
كان استاد لوسيل الشهير، استضاف مؤخراً نهائي كأس العالم 2022 في قطر ليعود إلى الواجهة من خلال استضافة المباراة الافتتاحية يوم الجمعة المقبل.
استاد خليفة الدولي:
يستعد استاد خليفة الدولي لاستضافة 5 مباريات في دور المجموعات، ومباراة واحدة في دور الـ16، وذلك بسعة 45,857 متفرجاً.
وكان استاد خليفة الدولي أو الملعب الوطني في قطر قد استضاف نهائي بطولة كأس آسيا عام 2011، وتم إعادة افتتاحه في مايو 2017.
استاد أحمد بن علي:
أمّا استاد أحمد بن علي الواقع في الريان، فإنه سيستضيف 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16، ومباراة في ربع النهائي، ومباراة في قبل النهائي.
وتبلغ سعة الملعب 45,032 متفرجاً، وكان قد تم بناؤه من مواد معاد تدويرها من استاد سابق، واستضاف مباريات في كأس العالم 2022 حتى الدور ربع النهائي.
استاد الجنوب:
يقع استاد الجنوب في مدينة الوكرة الجنوبية، ويتسع لـ40 ألف متفرج، وتم افتتاحه في 16 مايو 2019 من خلال نهائي كأس الأمير، والذي شهد فوز الدحيل على السد.
استضاف ملعب جاسم بن حمد مباريات ضمن بطولة كأس آسيا 2011،
استاد البيت:
فيما يستضيف استاد البيت مباراتين في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16، ومباراة في ربع النهائي.
تبلغ سعة الملعب 68.895 مشجعاً، ويقع في مدينة الخور، واستضاف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 ومباريات أخرى حتى الدور قبل النهائي.
استاد جاسم بن حمد:
قبل كأس أمم آسيا 2011، استضاف ملعب جاسم بن حمد مباريات ضمن بطولة كأس آسيا 2011، بما في ذلك مباراة في الدور ربع النهائي، بالإضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث. وفق “سبورت 24”.
وفي البطولة الحالية سيستضيف 6 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16، وذلك بسعة تبلغ 15 ألف متفرج.
استاد المدينة التعليمية:
يقع استاد المدينة التعليمية في الريان، وتبلغ سعته 44,667 متفرجاً، ومن المقرر أن يستضيف في “كأس آسيا 2023” 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16، ومباراة في ربع النهائي.
استاد الثمامة:
في 22 أكتوبر 2021، تم افتتاح استاد الثمامة بسعة 44 ألف متفرج، ومن المحدد أن يستضيف 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16، ومباراة في قبل النهائي.
استاد عبدالله بن خليفة:
تبلغ سعة استاد عبدالله بن خليفة 10 آلاف متفرج، ويقع في الدوحة، وسيستضيف 6 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16.
ويُعَدّ الملعب موطناً لنادي الدحيل، وقد استضاف سابقاً قبل نهائي كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين.