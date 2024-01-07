“الغذاء والدواء” تغلق “259 منشأة” مخالفة

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أكثر من 58 ألف جولة رقابية خلال 2023، رصدت خلالها ما يقرب من 8 آلاف مخالفة في مختلف مناطق المملكة.
وأغلقت الهيئة 259 منشأة مخالفة، وفسحت عبر منافذ المملكة خلال العام الماضي، ما يقارب 320 ألف إرسالية، تم رفض نحو 4 آلاف منها، مشيرة إلى أن متوسط الوقت للتعامل مع كل إرسالية وإنجازها بلغ 51 دقيقة.
كما تعكف على التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها، عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
وفق “أخبار 24”.