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جديد المحليات > “مسرعة” لتطوير مهارات العاملين بـ”التجزئة”
07/01/2024   6:26 م

“مسرعة” لتطوير مهارات العاملين بـ”التجزئة”

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كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصدد تنفيذ مسرعة المهارات العامة لقطاع التجزئة، والتي تستهدف تطوير مهارات العاملين في قطاع التجزئة بمناطق المملكة الـ13.

وتهدف مسرعة المهارات إلى تسريع تنمية مهارات العاملين في قطاع التجزئة لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال برامج تدريبية لتعزيز مهارات المستقبل عـن طريـق مزودي خدمات التدريـب مـن الشركاء المحليين والدوليين، وكذلك تحسين القدرة التنافسية للمتدربين في سوق العمل؛ مما يسهم في رفع مستوى معيشتهم وتلبية احتياجات سوق العمل في القطاع. وفق “أخبار 24”.

“مسرعة” لتطوير مهارات العاملين بـ”التجزئة”

جديد المحليات
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