“تاسي” لأعلى مستوى منذ نهاية أغسطس 2022

استهلت سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع على ارتفاع في مؤشرها الرئيس (تاسي) هو الأعلى منذ نهاية أغسطس 2022 وقت أن بلغت قراءته 12283 نقطة، وجاءت مكاسب المؤشر اليوم امتداداً لمكاسبه في الجلسات السابقة بعد تحسن الطلب على الأسهم المدرجة وتحسن أسعارها، صاحب ذلك تراجع محدود في معدلات الأداء مقارنة بجلسة الخميس الماضي.
وبدعم من ارتفاع 66 % من الأسهم المتداولة، أنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 12285.07 نقطة في مقابل 12145.45 نقطة الخميس الماضي، بزيادة 139.62 نقطة بارتفاع 1.15 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 318 نقطة نسيتها 2.65 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2023 البالغة 11967 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد انخفاض السيولة المتداولة بنسبة 6 % إلى 9.4 بليون ريال، في مقابل 20 بليون يوم الخميس، وهبطت الكمية المتداولة 19 % إلى 379 مليون سهم، في مقابل 465 مليوناً لليوم السابق، وانخفض عدد الصفقات المنفذة 11 % إلى 495 ألف صفقة في مقابل 555 ألفاً، انخفض معها متوسط الصفقة 9 % إلى 765 سهماً.
وطاول الصعود أسهم 152 شركة من أصل 230 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، بينما انخفضت أسعار أسهم 62 شركة، واستقرت أسهم 16 شركة مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الخميس، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.398 تريليون ريال بزيادة قدرها 83 بليوناً بنسبة 0.73 %. وفق “أخبار 24”.
وأنهى 19 قطاعاً من السوق التعاملات على ارتفاع في مؤشراتها، منها 4 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 1.5 % ، أكبرها صعوداً مؤشر الإعلام والترفيه بارتفاع 6.93 %، تلاه مؤشر الخدمات التجارية المرتفع 2.24 %، ثم المصارف الصاعد 2.08 %، تبعه مؤشر الأدوية المرتفع 1.51 %.
أما أبرز الأسهم الرابحة في السوق في جلسة اليوم، فكان سهم “الأبحاث والإعلام” بعد ارتفاعه 10 % وصولا إلى 204.60 ريال، تلاه سهم الإعادة السعودية الصاعد 9.6 % إلى 22 ريالاً، في المقابل سجل سهم ولاء أكبر خسارة في السوق بلغت 3.25 % إلى 18.48 ريال، تبعه سهم فيبكو بخسارة 3 % إلى 55 ريالاً.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية نجد انخفاض مؤشرها (نمو حد أعلى) بنسبة 0.55 % تعادل 136 نقطة، انخفاضاً إلى مستوى 24558 نقطة، في مقابل 24694 نقطة، جاءت من تداول 2.23 مليون سهم، قيمتها 32 مليون ريال، نفذت من خلال 3256 صفقة.