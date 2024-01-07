مجلة بريطانية: “ترام العلا”.. قطار التاريخ

تواصل المملكة سعيها للمساهمة في إنقاذ الطبيعة من الاحتباس الحراري الناتج عن احتراق الوقود الأحفوري، وذلك من خلال مشروعاتها الخضراء العملاقة وتحول المدن السعودية إلى مدن خالية من العوادم والانبعاثات الكربونية الضارة، حيث عززت قطاع النقل بوسائل ذكية ومبتكرة وآمنة بتوقيعها مؤخراً عقداً بقيمة 500 مليون يورو مع شركة “ألستوم” الفرنسية الرائدة، لإنشاء ترام العلا الذي يضم 20 تراماً متطوراً من طراز “Citadis B” تعمل بالبطاريات، لتكون أطول خط قطارات خالٍ من الكابلات الكهربائية في العالم.
وفي هذا الشأن، استعرضت مجلة “railwaygazette” البريطانية المتخصصة تفاصيل المشروع الذي يبلغ طوله 22.4 كيلومتر ويربط 17 محطة ذات موقع استراتيجي ليؤمّن وصولاً سلساً إلى المناطق التاريخية الأساسية الخمس في العلا، وهي “مدينة العلا القديمة” و”دادان” و”جبل عكمة” و”والمسرح النبطي” و”مدينة الحِجر التاريخية”، حيث سينغمس الركاب في رحلة تلخص ارتباط العلا العميق بتاريخها مع تجربة بصرية أصيلة من الواحة إلى الصحراء مع التقاط جوهر رحلات الحج من القرون الماضية.
ولفتت المجلة إلى أن الشركة الفرنسية ستكون مسؤولة عن التصميم الشامل للنظام وتكامله وتركيبه واختباره وتشغيله، وسيشمل ذلك إمدادات الطاقة، والإشارات، والاتصالات، ومعدات المستودعات، و20 ترامًا يعمل بالبطاريات سيتم تصميمها وبناؤها في موقعها في لاروشيل في فرنسا، حيث من المقرر افتتاح المشروع في النصف الثاني من عام 2027، كجزء من خطة النقل المستدام “360 Mobility” التي تشمل السفر بالدراجات والفروسية والمشاة بالإضافة إلى الحافلات الكهربائية والكبسولات ذاتية القيادة.
وأضافت أن المشروع فريد من نوعه لأنه يجمع بين الاستدامة وتجربة الركاب والانغماس في منطقة زاخرة بالتاريخ والمناظر الطبيعية الساحرة، حيث ستوفر الشركة المصممة الصيانة الكاملة للترام لمدة 10 سنوات، وذلك باستخدام أداة الصيانة التنبؤية وإدارة الأسطول الخاصة بـ “Health Hub” وورشة عمل متنقلة مصممة لتوفير المرونة وتقليل النفقات المالية، كما ستوفر ألستوم برامج تدريبية للراغبين في العمل بمجال صيانة الترام من السعوديين لاستلام الراية بعد انقضاء السنوات العشر المتفق عليها بالعقد المبرم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن ألستوم الفرنسية دعمت خط قطار الحرمين السريع بين مكة والمدينة، كما قامت بتوريد نظام مترو متكامل للخطوط 3 و4 و5 و6 وتشغيل وصيانة هذه الخطوط، فضلاً عن نظام النقل الآلي للأشخاص لمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، حيث قامت بتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل له منذ عام 2022، ومشروع مترو الرياض، وذلك بالاستفادة من خبراتها الدولية السابقة في دبي وقطر.