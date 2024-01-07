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جديد المحليات > طالبة سعودية تفوز بمسابقة “هواوي العالمية”
07/01/2024   6:30 م

طالبة سعودية تفوز بمسابقة “هواوي العالمية”

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حصدت طالبة بجامعة جدة المركز الثالث في مسابقة هواوي العالمية في مجال السحابة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وجرى اختيار الطالبة بكلية علوم وهندسة الحاسب، ريم العثيمين ضمن الـ9 الأوائل لتمثيل المملكة دولياً في المسابقة الإقليمية التي أقيمت بالعاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة 22 فريقًا من 11 دولة.

واستمرت المسابقة لمدة أربعة أشهر، تم خلالها تدريب الفرق على منصة “Huawei ICT Academy “بشكل يومي، بجانب عقد اجتماعات مع المدربين على مدى ثلاثة أسابيع قبل المسابقة الإقليمية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن المسابقة تُعد منصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات وتحفيز الفكر الابتكاري في مجال التكنولوجيا، وإثراء مردود التقنية الإيجابي المستقبلي ضمن مختلف المجالات.

طالبة سعودية تفوز بمسابقة “هواوي العالمية”

جديد المحليات
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