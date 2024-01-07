علمت مصادر أن بنك التنمية الاجتماعية يعتزم تسويق مشاريع الأسر المنتجة دولياً؛ من خلال التعاقد مع متعهد يقوم بتقديم خدمات لإنفاذ مشاريع ومنتجات الأسر المنتجة إلى الأسواق الدولية.
وعزت المصادر توجه بنك التنمية الاجتماعية، لكون البنك هو المسؤول عن شؤون الأسر المنتجة وفقاً للقرار الوزاري رقم (92) بتاريخ 02/ 07/ 1440هـ، وذلك من خلال عقد الشراكات مع العلامات التجارية الدولية والمنتشرة بالخارج، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية التي يدعى لها بنك التنمية الاجتماعية بمنافذ مخصصة لتمثيل المملكة العربية السعودية تعرض داخلها منتجات الأسر المنتجة، إضافة إلى تمكين وإنفاذ الأسر الحرفية بالمشاركة الحية داخل تلك المنافذ. وفق “أخبار 24”.