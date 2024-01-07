استئصال “كيس عنكبوتي” من دماغ عشريني

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف، في استئصال كيس عنكبوتي من النصف الأيسر لدماغ شاب في العشرين من عمره.
وقال تجمع الجوف الصحي، إن الشاب عانى صداعا شديدا، بسبب الكيس العنكبوتي الخلقي لنصف الكرة المخيّة الدماغية الأيسر، ما أدّى لانسداد مجرى البطين الثالث في الدماغ مما نتج عنه تكوّن استسقاء دماغي مع انضغاط شديد في النصف الأيمن للدماغ.
وأضاف أنه تم إخضاع المريض لعملية جراحة تنظيرية تم خلالها إحداث ثقب في الجمجمة وتفريغ الكيس العنكبوتي، حيث تم تغيير مساره مجهرياً إلى صهاريج قاعدة الدماغ لإزالة الضغط عن الجزء الأيمن من الدماغ مع وضع نازح للبطينات لمدة يومين وتمت إزالته بعد التأكد من استقرار الحالة وتلاشي الاستسقاء الدماغي الحاد. وفق “أخبار 24”.
وأبان التجمع الصحي، أن حالة المريض تحسنت ونقل من قسم العناية المركزة إلى قسم التنويم وهو بكامل وعيه، وهو يواصل استكمل العلاج بالمستشفى.