إطلاق المرحلة الرابعة من “العلا للابتعاث”

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، المرحلة الرابعة من “برنامج العلا للابتعاث”، التي تشمل عددًا من المجالات، أبرزها السياحة والضيافة والزراعة والتاريخ والفنون وعلوم الآثار والمتاحف والتخطيط الحضري وعلوم البيئة وإدارة المرافق والخدمات وإدارة التواصل.
وحقق البرنامج نموًا كبيرًا في معدلات الالتحاق، بدأت من 168 طالبًا في المرحلة الأولى، و292 طالبًا في المرحلة الثانية، وصولًا إلى 300 طالب في المرحلة الثالثة، ليصل إجمالي المستفيدين من البرنامج إلى 762 طالبًا، مع تخريج 69 مبتعثًا في مختلف التخصصات.
وينسجم البرنامج مع أهداف التطوير الاستراتيجية للهيئة الملكية، والتي تتمحور حول تزويد المبتعثين والمبتعثات بالمعرفة والمهارات المتنوعة، والمصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات المتنامية لأسواق العمل المحلية والعالمية.
ويسهم أيضًا في إعداد المبتعثين بصفتهم قادة ورواد أعمال للمستقبل، في عدد من الجامعات المرموقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا.وفق “أخبار 24”.
ويُعد برنامج العلا للابتعاث، أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية للاستثمار في تعزيز القدرات وإثراء المعرفة لأبناء وبنات الوطن في العلا، إذ من المتوقع أن يقودوا الرحلة التحويلية في العلا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، والمساهمة في المشهد الاقتصادي والثقافي المتنوع للعلا وتعزيز مكانتها كونها مركزًا للمعرفة والثقافة والريادة البيئية.
وانطلقت المرحلة الأولى للبرنامج عام 2018؛ بهدف إعداد المشاركين لأدوار فاعلة في مستقبل المملكة، والمساهمة بشكل كبير في تعزيز سوق العمل في العلا.