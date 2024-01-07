28 لاعباً من “روشن” يشاركون في “كأس آسيا”

تنطلق منافسات بطولة كأس آسيا 2023 يوم الجمعة 12 يناير في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 28 لاعبا من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الهلال يتصدر قائمة أندية دوري روشن المشاركة بلاعبين في كأس آسيا
وفي ظل مشاركة المنتخب السعودي في البطولة احتكر الأخضر العدد الأكبر من اللاعبين بواقع تواجد 25 لاعبًا من قائمته المشاركة في كأس آسيا.
ويتواجد 3 محترفين في مسابقة دوري روشن في البطولة المقبلة لكأس آسيا، وهم كيم سيونج جي حارس الشباب المشارك مع منتخب كوريا الجنوبية وسعد ناطق لاعب أبها المشاركة مع منتخب العراق وكريس جودوين مهاجم الوحدة المشارك مع منتخب أستراليا.
ويعد فريق الهلال صاحب النصيب الأكبر من مشاركة لاعبيه في بطولة كأس آسيا 2023 بتواجد 8 لاعبين من صفوفه مع منتخب السعودية، فيما يأتي النصر في المركز الثاني بمشاركة 7 لاعبين في البطولة مع المنتخب.
ويمثل الهلال في كأس آسيا 8 لاعبين جميعهم مع المنتخب السعودي وهم “علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد كنو، عبدالاله المالكي، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، صالح الشهري، حسان تمبكتي”، أما النصر فسيتواجد منه مع الأخضر 7 لاعبين وهم سامي النجعي وعبدالرحمن غريب، راغد النجاء، أيمن يحيى، عبدالله الخيبيري، علي لاجامي، نواف العقيدي.
ويتواجد من الاتحاد مع قائمة الأخضر في كأس آسيا لاعبان وهما فيصل الغادي وحسن كادش، بينما يمثل الشباب 4 لاعبين منهم ثلاثي الأخضر فواز الصقور وفهد المولد وعبدالله رديف ولاعب مع منتخب كوريا الجنوبية الحارس كيم سيونج جي. وفق “سبورت 24”.
ومن الفتح يتواجد مع المنتخب السعودي الثنائي عباس الحسن ومختار علي، أما التعاون فسيظهر من قائمته لاعب وحيد مع الأخضر وهو عون السلولي.
ويشارك من فريق الوحدة لاعب المنتخب الاسترالي كريس جودوين ومن أبها لاعب المنتخب العراقي سعد ناطق، ولاعب من الفيحاء الحارس أحمد الكسار، ولاعب الأخدود عيد المولد سيتواجد مع الأخضر.