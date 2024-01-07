“الأهلي” يناقش ملف الراحلين مع “يايسله”

كثف مسيرو النادي الأهلي برئاسة خالد العيسى، محادثاتهم خلال الأيام القليلة الماضية مع المدير الفني الألماني لفريقهم ماتياس يايسله حول الإضافات الفنية الأجنبية على خارطة الفريق الغربي.
فرمينيو على رأس الراحلين
وتوصلت الأطراف إلى أن التغيير سيطال المهاجم البرازيلي روبيرتو فرمينيو الذي لم يقدم ما يشفع له بالبقاء مع استمرار صيامه عن التهديف لـ 18 مباراة متتالية في دوري روشن السعودي دون أن يسجل أي هدف بعد أن سجل في المباراة الافتتاحية للفريق الأهلاوي من المسابقة ثلاثية (هاترك) في مرمى ضيفه الحزم خلال أغسطس الماضي ضمن أولى جولات الدوري، ثم غاب بعدها عن هز الشباك طويلاً، الأمر الذي جعله تحت مظلة التغيير والبحث عن بديل بنفس المركز.
وتشير المعلومات إلى أن النجم البرازيلي الشهير لديه الرغبة في العودة للدوري الإنجليزي وخوض تجربة جديدة هناك بعد قدومه الصيف الماضي من صفوف ليفربول حيث سرت أنباء إلى رغبة نادي شيفيلد يونايتد -المملوك للأمير عبدالله بن مساعد- في ضمه على سبيل الإعارة، وعرض آخر لا يقل جدية من النادي اللندني فولهام.
في حين وضع الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني للفريق بنادي الاتفاق عينه على فيرمينو نظراً للعلاقة الشخصية المميزة التي تربطهما، وهو الأمر الذي سيعيد حسابات اللاعب البرازيلي إذا وجد الأجواء المناسبة له لتقديم المزيد من العطاء في منافسات دوري روشن السعودي.
في شأن ذي صلة سيكون التغيير الثاني من نصيب المدافع التركي ميريح ديميرال الذي غاب لفترة طويلة بداعي الإصابة ولم يشارك إلا في مباريات معدودة ولم يقدم ما يشفع له بالاستمرار والبقاء في صفوف النادي الغربي الصاعد هذا الموسم من دوري يلو “الدرجة الأولى”، حيث أبعده المدرب الألماني عن قائمته في العديد من المباريات ويرغب بضم لاعب أجنبي بذات المركز ليشكل ثنائية مع البرازيلي روجيرو إيبانيز في متوسط دفاع النادي الغربي. وفق “سبورت 24”.
ويضع الأهلاويون كل ثقلهم على بطولة دوري روشن وهي المسابقة الوحيدة التي ينافس عليها هذا الموسم بعد خروجه المرير من دور 16 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد ضيفه أبها أواخر أكتوبر الماضي، ويسعى لمواصلة اللحاق بالغريمين التقليديين الهلال والنصر في سلم ترتيب الدوري.
ويبتعد الأهلي عن المتصدر “الهلال” بفارق 13 نقطة بينما يفصل بينه وبين الثاني “النصر” فارق 6 نقاط فقط، ويأمل باستغلال انشغال وتركيز ثنائي العاصمة بأكثر من 4 مسابقات على أمل تعثرهم والتفوق عليهم.