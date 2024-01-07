“الراجحي” في وصافة “رالي داكار 2024”

حقق البطل السعودي يزيد الراجحي، مساء اليوم الأحد، المركز الثاني في الترتيب العام بعد تحقيقه للمركز الخامس في المرحلة الثانية من “رالي داكار السعودية 2024”.
وتمكن الإسباني كارلوس ساينز سائق “أودي”، من الحصول على المركز الأول، بفارق دقيقة و51 ثانية عن السعودي يزيد الراجحي الذي حل ثانياً في الترتيب، فيما قفز سيباستيان لوب من المركز التاسع عشر إلى المرتبة الثالثة.
واحتل الفرنسي بيترهانسيل سائق فريق “أودي”، والمتوج 14 مرة بلقب الرالي، صدارة هذه المرحلة في فئة السيارات، محرزاً فوزه رقم 50 في هذه الفئة خلال منافسات الرالي، ومتقدماً على مواطنه سيباستيان لوب سائق فريق “برودرايف”، بفارق 29 ثانية، تبعه الأمريكي سيث كونتيرو سائق فريق “تويوتا غازو” في المركز الثالث، بفارق 3 دقائق و11 ثانية عن المتصدر، فيما حلّ ناصر العطية سائق “برودرايف” رابعاً، بفارق 6 دقائق و11 ثانية، ومن خلفه السعودي يزيد الراجحي، بواقع 7 دقائق و11 ثانية.
وفاز التشيلي ناتشو كورنيخو دراج فريق “مونستر إنرجي هوندا”، بالمركز الأول في ترتيب المرحلة في فئة الدراجات النارية، أحرز ، يليه الأرجنتيني لوشيانو بينافيديس درّاج فريق “هوسكفارنا”، بفارق 6 دقائق، فيما جاء التشيلي بابلو كوينتانيلا ثالثاً.
وواصل البتسواني روس برانش درّاج فريق “هيرو” الحفاظ على صدارة الترتيب العام، متفوقاً على كورنيخو صاحب المركز الثاني، بفارق دقيقتين و55 ثانية، وحلّ الأمريكي ريكي برابك درّاج فريق “مونستر إنرجي هوندا” ثالثاً.
وسجل البرازيلي مارسيلو ميدريوس درّاج فريق “تاجواتور”، أسرع زمن في فئة الدراجات رباعية العجلات “الكوادز”، محققاً فوزه الثاني على التوالي، ومتقدماً بفارق 4 دقائق و16 ثانية على السلوفاكي يوراج فارجا درّاج فريق “فارجا موتورسبورت” الذي جاء ثانياً، بينما حصل الأرجنتيني مانويل أندوخار درّاج فريق “دراجون رالي” على المركز الثالث، بفارق 5 دقائق و55 ثانية، وهو نفس الترتيب العام أيضاً لهذه الفئة.
وأكد البولندي إريك غوكزال سائق فريق “إنرجي لانديا”، تفوقه للمرة الثالثة توالياً في فئة المركبات الصحراوية النموذجية “تشالنجر”، مبتعداً عن زميله ميشال بفارق دقيقة، فيما نال الأمريكي ميتش غوتري سائق فريق “تاورس” المركز الثالث بفارق دقيقتين و55 ثانية.
وسجل الإسباني جيرارد فاريس سائق فريق “ساوث ريسينغ”، اسمه في صدارة هذه الفئة لترتيب المرحلة الثانية في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري، دوّن ، مبتعداً عن الفرنسي كزافيه دي سولتريه سائق “بي بي آر” بخمس ثوانٍ فقط، فيما أكمل البرتغالي جواو فيريرا سائق “كان إم”، عقد المراكز الثلاثة بفارق دقيقة و58 ثانية.
وفي فئة الشاحنات ، سجل الهولندي يانوس فان كاسترين سائق فريق “بوس ماكينري تيم دي روي” انتصاره الثالث على التوالي ، متقدماً على التشيكي أليس لوبرايس سائق فريق “إنستافوركس لوبرايس براغا” بفارق 6 ثوانٍ فقط، فيما حصد التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق “إم إم تكنولوجي” المرتبة الثالثة بفارق دقيقتين و22 ثانية، إذ يتصدر الثلاثي الحائز على المراكز الأولى في مرحلة اليوم، صدارة الترتيب العام أيضاً. وفق “سبورت 24”.
ومن المقرر أن تستكمل منافسات رالي داكار السعودية في نسخته الخامسة يوم غدٍ الاثنين 8 يناير 2024م، وذلك من خلال المرحلة الثالثة، والتي ستكون ماراثونية من الدوادمي إلى السلامية، ولمسافة تبلغ 733 كلم، منها 438 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.