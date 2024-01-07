مهلة “5 أشهر” لترقيم وتسجيل “الإبل”

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن مهلة لمدة 5 أشهر لترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونياً مجاناً، بحيث تنتهي في الأول من مايو المقبل.
وأوضحت الوزارة أن التسجيل يتم إلكترونياً، مبينة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم مجاناً من خلال الدخول لمنصة “نما” الإلكترونية عبر الرابط التالي.
ودعت الوزارة مُلاك الإبل إلى الإسراع بالترقيم والتسجيل الإلكتروني لحفظ حقوقهم، والاستفادة من المزايا والخدمات المقدّمة لهم.
وأوضحت أن ترقيم الإبل، يعود بالعديد من الفوائد على ملاكها، تتمثل في توفير قاعدة بيانات تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، كما يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي بدقة، بالإضافة إلى أنه يُمكّن مُلّاك الإبل من الحصول على الخدمات المقدّمة من الوزارة.
كما يُمكّنها من تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني، وضبط حركة الإبل السائبة والحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية وإتلاف الممتلكات، ويسهم الترقيم في مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها.
كما يساعد مُلّاك الإبل في توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، إلى جانب مساهمته في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها، مبينة أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، ومنوهة إلى أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية، وفقًا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات.
وفق “أخبار 24”.