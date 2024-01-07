فتح التسجيل لـ”زمالة الأطباء” السعوديين بألمانيا

أطلقت وزارة التعليم، التسجيل على 15 مقعدًا في الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا، وذلك على شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق في مستشفيات الشاريتيه.
وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل مستمرة حتى 16 يناير الجاري، ويمكن للراغبين التقدم عبر الرابط الإلكتروني على منصة “سفير 2″، داعية الراغبين بالتقدم لمسار التخصصات الصحية، إلى الاطلاع على الشروط العامة عبر الموقع الإلكتروني.
وتشمل التخصصات المطروحة للتقديم، كلًا من طب الأطفال حديثي الولادة، والتخدير، والأورام، والأشعة، والجراحة، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أمراض المسالك البولية، وجراحة الأعصاب، وأمراض الكلى، وطب الأعصاب.
وتتضمن الشروط الخاصة بالتقدم، إنهاء مرحلة البكالوريوس بتقدير جيد جداً على الأقل، والحصول على وثيقة التخرّج الرسمية، والسجل الأكاديمي، ومعادلة الشهادة من جهة الاختصاص، مع توضيح التخصص في السيرة الذاتية واستمارة التقديم. وفق “أخبار 24”.
كما تتطلب استكمال الوثائق المنصوص عليها في استمارة التقديم، والتي تشمل الشهادة الأكاديمية والمهنية، وشهادة التصنيف المهني والسجل الأكاديمي، والتوصيات.
وأكدت الوزارة أن الهدف الرئيسي من طرح مثل هذه التخصصات العامة والدقيقة، يتمثل في توفير الكوادر الصحية المؤهلة بمختلف التخصصات الصحية للقطاعين العام والخاص.