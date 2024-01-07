تعاون بين “الطاقة” و”نيوم” في “تقنيات الطاقة”

وقعت وزارة الطاقة، (الأحد)، مذكرة تفاهم مع شركة نيوم لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين.
وتشمل المذكرة تعاون الطرفين لتطوير التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة، وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتقديم الحلول الفنية والتنظيمية، في مجالات تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، والهيدروجين، والاستدامة، والابتكار، ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومتابعة الإنجازات ومجالات التحسين وحصرها دوريًا.
وتهدف إلى التنسيق والتكامل بين الطرفين وجهات منظومة الطاقة التي تشمل: هيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، واللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.وفق “أخبار 24”.
وقّع المذكرة، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.
من جانب آخر؛ وقعت شركة نيوم مذكرة تفاهم مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي, والرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك ورفع مستوى التنسيق والتكامل بينهما.
كما وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مذكرة تفاهم مع شركة نيوم، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.