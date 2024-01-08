“أفالون فارما” تطرح 6 ملايين سهم بـ”تاسي”

طرحت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية “أفالون فارما”، بشكل أولي 6 ملايين سهم تمثل 30% من إجمالي رأس مال الشركة، في السوق الرئيسي “تاسي”.
وأوضحت نشرة الاكتتاب، أن سعر الطرح النهائي سيتم تحديده بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة التي ستبدأ من يوم الأحد 14 يناير الجاري وتنتهي يوم الخميس 18 من الشهر ذاته، على أن تبدأ فترة الطرح للأفراد اعتباراً من الثلاثاء 30 يناير، وتستمر إلى يوم الخميس 1 فبراير المقبل.
وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص 1.8 مليون سهم للصناديق العامة تمثل 30% من أسهم الطرح، وستنخفض هذه الأسهم إلى 1.62 مليون سهم في حال اكتتاب الأفراد في الأسهم المخصصة لهم، وبالنسبة للمكتتبين الأفراد سيتم تخصيص 600 ألف سهم كحد أقصى بما يمثل 10% من أسهم الطرح. وفق “أخبار 24”.
وتم تعيين مجموعة الدخيل المالية مستشاراً مالياً ومدير دفاتر للاكتتاب العام، في حين تتولى شركة الإنماء للاستثمار مهمة إدارة الاكتتاب.
يُذكر أن شركة أفالون فارما تقوم بتطوير وتصنيع مجموعة من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتسويقها وتوزيعها في المملكة وخارجها.