“روشن” تستكشف الفرص بـ”منتدى سلاسل الإمداد”

تطلق مجموعة “روشن”، المطور العقاري الوطني، الخميس المقبل، “منتدى روشن لسلاسل الإمداد”، والذي يُعد منصة تجمع نخبة من الاستشاريين والمقاولين والمصنعين لاستكشاف فرص التعاون مع “روشن”، لتعزيز شبكات سلاسل الإمداد وتوسيع نطاقها عبر مختلف القطاعات.
ويشارك قادة المجموعة، في تقديم رؤى مفصلة حول المجالات المختلفة المفتوحة للتعاون، حيث لا يقتصر المنتدى على إتاحة فرص التعاون مع “روشن”، بل يتيح نظرة شاملة على قطاع العقارات والبناء والاستثمار في المملكة.
كما يبرز المنتدى فرصاً واعدة للاستثمار والتعاون، مع استعداد المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، بتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص لعقد اتفاقيات الاستثمار والشراكات الإستراتيجية، وإرساء معايير جديدة وإيجاد حلول مبتكرة لتنمية القطاع العقاري ويشارك في المنتدى نخبة من الضيوف المميزين.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “روشن” ديفيد جروفر، إن روشن تعيد تشكيل المشهد الحضري بوتيرة غير مسبوقة وعلى نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة، وملتزمةً بتطوير مشاريعها وفق المعايير العالمية لتعزيز جودة الحياة للأجيال القادمة.
وأبدى “جروفر” تطلعه إلى أن تصبح روشن شريكاً موثوقاً به للتعاون مع شركاء جدد من خلال إقامة المنتدى، مرحبا بنخبة من رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.
وستقوم “روشن” خلال المنتدى بتكريم شركائها بـ5 جوائز، للاحتفاء بالإنجازات المتميزة للشركاء الحاليين عبر 5 فئات: جودة التصميم والابتكار وجودة التنفيذ والالتزام بالميزانية والشفافية والتعاون.
وتضع “روشن” معايير جديدة للتميز وممارسات التطوير السائدة في المنطقة، إذ حققت عدداً من الاعتمادات الدولية المرموقة خلال مسيرتها، ومن بينها الحصول على شهادة أخلاقيات المشتريات من المعهد القانوني للشراء والتوريد (CIPS) المعترف به عالمياً، بالإضافة إلى الانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة للممارسات التجارية المسؤولة، وأخيراً تسجيل 35 مليون ساعة عمل آمنة في مختلف مواقعها دون إصابات.