“الماضي” ينثر سحره بـ”روشن البحرية”

جذبت الأنشطة والفعاليات التراثية بواجهة روشن البحرية، الزوار الذين حرصوا على الاستمتاع بالعادات والتقاليد التي تعكس العمق الثقافي والحضاري للمملكة، كما كان للصغار حضور لافت أيضاً في تلك الفعاليات.
ويوجد في واجهة روشن البحرية بمدينة جدة، عدة ساحات متنوعة تشكل من خلالها لوحة تجمع في مجملها الشكل الكامل للواجهة البحرية، حيث يستمتع الزوار بمنطقة الآثار التي تستعرض أبرز المعالم الأثرية في المملكة، ومنطقة التراث غير المادي، ومنطقة التراث العمراني، ومنطقة القصة التاريخية، وأجنحة الحرف اليدوية، وجناح هيئة التراث، وجناح مواقع التراث العالمي المسجلة باليونسكو.
يُشار إلى أن واجهة روشن البحرية تستمد حيويتها بشكل مستمر في ظل المشاريع التي تتم إضافتها لأول مرة على مستوى الواجهات البحرية بجدة؛ حيث جرى تجهيزها بخدمات متكاملة لتناسب كل الفئات.
وفق “أخبار 24”.