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جديد المحليات > “الخليجي” يشدد على وضع حد لكارثة “غزة”
08/01/2024   1:32 م

“الخليجي” يشدد على وضع حد لكارثة “غزة”

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شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، على ضرورة وضع حد للكارثة الإنسانية بغزة.

وأكد “البديوي” خلال استقباله، لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، على ضرورة تضافر وتوحيد الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد قطاع غزة.

وأوضح أنه تم مناقشة جوانب (حوار الأمن الإقليمي لكبار المسؤولين في دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي)، والمزمع عقده في الـ 24 من يناير الجاري في مقر الأمانة العامة بالرياض، وأهميته في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. وفق “أخبار 24”.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية المبذولة والرامية لإنهاء هذه الأزمة.

“الخليجي” يشدد على وضع حد لكارثة “غزة”

جديد المحليات
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