للعام الثالث.. ولي العهد “القائد العربي الأكثر تأثيرا”

للعام الثالث على التوالي، فاز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بلقب “الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا عام 2023”.
وحصل ولي العهد وفقا لاستطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية، على 366 ألف صوت بواقع 69.3% من 530 ألفاً أدلوا بأصواتهم في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي.
وفاز رئيسُ دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، بالمركز الثاني بـ95033 صوتًا بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات، فيما حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث بـ20645 صوتًا بواقع 3.9% من أصوات المشاركين. وفق “أخبار 24”.