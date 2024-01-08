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رياضة > “سييرا” مدربًا لـ”الشباب”
08/01/2024   1:35 م

“سييرا” مدربًا لـ”الشباب”

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أنهى مجلس إدارة نادي الشباب اتفاقه مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، لتولي مهام الفريق خلفا للمدير الفني ايغور بيسكان الذي رحل بسبب تراجع النتائج.

وأكدت المصادر لـ”سبورت 24″، أن إدارة نادي الشباب اتفقت مع سييرا لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن سييرا كان قد خاض تجاربَ في الدوري السعودي للمحترفين، حيث أشرف فنيًّا على فرق الاتحاد، والوحدة، والطائي.

وتعاقب على تدريب الشباب الموسم الجاري الهولندي مارسيل كايزر، ثم الأرجنتيني خوان براون مكلَّفًا، فالكرواتي إيجور بيسكان.

ويحتل نادي الشباب المركز الـ11 بدوري روشن السعودي للمحترفين، بـ21 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات، وتعادل في 6، وخسر في 8 مباريات.

“سييرا” مدربًا لـ”الشباب”

رياضة
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