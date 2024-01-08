“الدارة”: “بن مرخان” شخصية وهمية وقصيدته “ملفقة”

فندت دارة الملك عبدالعزيز، المغالطات بشأن قصيدة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي ينسبها ملقيها لفرحان بن مرخان.
وذكرت الدارة أن متداولي هذه القصيدة يدعون أنها تعود لأحد أفراد الأسرة المالكة، وأنها تروي نسب الأسرة المالكة الكريمة، وتحدد مواقع إقامتهـا في أحد الأزمنة التاريخية، كما وردت فيها أسماء مزعومة لبعض الأسر المرتبطة بالأسرة المالكة.
وأوضحت أن القصيدة المشار إليها منحولة، وملفقة، ولا أساس لها من الصحة، كما أنها منسوبة لشخصية وهمية، لافتة إلى أن القصيدة ليست معروفة لدى رواة الشعر النبطي، ولم تدون في أي مخطوطة تاريخية أو شعرية أو رواية، كما أن اللهجة المستخدمة فيها ليست لهجة أهل العارض. وفق “أخبار 24”.
وحذرت الدارة من تداول هذه القصيدة ونشرها في منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ذلك العمل يعد انتهاكا صارخا للحقائق التاريخية، ومحاولة لتزييف التاريخ الوطني، وهو ما يوقع فاعله تحت طائلة العقوبات النظامية المنصوص عليها.