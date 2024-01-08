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جديد المحليات > “الغذاء”: الجبن السائل لا يسبب “السرطان”
08/01/2024   4:47 م

“الغذاء”: الجبن السائل لا يسبب “السرطان”

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نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء صحة ما يتداول بشأن منتجات الجبن السائل وتسببها في زيارة فرص الإصابة بسرطان الثدي وسرطان البروستات.

وأكدت الهيئة أن ما يُتداول بشأن ذلك لا يستند لأدلة علمية مثبتة، مضيفة أن منتجات الجبن السائل في الأسواق المحلية تخضع للوائح الفنية والمواصفات الصادرة عنها والتي تكفل سلامتها للاستهلاك الآدمي.

يذكر أن الهيئة نفت في وقت سابق شائعة عن الثوم الصيني بالأسواق المحلية أنه يروى بماء المجاري ويُغسل قبل بيعه بمادة الكلور، مؤكدة أن  الثوم الصيني المعروض في أسواق المملكة مطابق للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، ولا صحة لتلوثه بالمواد الضارة والسامة. وفق “أخبار 24”.

“الغذاء”: الجبن السائل لا يسبب “السرطان”

جديد المحليات
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