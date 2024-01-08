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جديد المحليات > أمير الرياض يهنئ “العنزي” بوسام “فلورنس نايتنيجل”
08/01/2024   4:47 م

أمير الرياض يهنئ “العنزي” بوسام “فلورنس نايتنيجل”

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هنأ أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، الممرض السعودي عبدالمجيد العنزي، الحاصل على وسام “فلورنس نايتنيجل” من لجنة الصليب الأحمر الدولية كأول سعودي خليجي يحصل على هذا الوسام على مدى 111 سنة منذ أول مرة منح فيها هذا الوسام.

وقال الأمير فيصل بن بندر خلال استقبال العنزي في مكتبه بالرياض، إن هذا الإنجاز العالمي جاء بعد توفيق الله سبحانه نظير ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام وعناية للتمريض والقطاع الصحي.

من جهته أكد العنزي، أن هذا المنجز الوطني تحقق بدعم القيادة الرشيدة للشباب السعودي والقطاع الصحي والكوادر الصحية السعودية على مختلف الأصعدة، مثمناً دعم ومتابعة واهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بالمؤسسات الصحية وكوادرها بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.

أمير الرياض يهنئ “العنزي” بوسام “فلورنس نايتنيجل”

جديد المحليات
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