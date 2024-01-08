ريما بنت بندر: السعوديات تفوقن بـ”مختلف الأصعدة”

قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، إن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز ودعم عمل المرأة في كافة القطاعات ومن ضمنها قطاعات الدفاع والأمن.
وأشارت الأميرة ريما بنت بندر خلال مشاركتها ببرنامج المرأة في الدفاع، الذي يأتي ضمن برنامج معرض الدفاع العالمي في نسخته الثانية 2024، والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين مطلع فبراير المقبل، إلى ما دعت إليه رؤية المملكة 2030، عبر تمكين المرأة وتسريع اندماجها في مجالات كثيرة داخل سوق العمل السعودية، حيث أسهمت هذه التوجهات في الوصول إلى العديد من النماذج الناجحة لعمل المرأة وتفوقها على مختلف الأصعدة.
وذكرت أن هذه البرامج تعمل على إيجاد زخم عالمي يعكس اهتمام حكومة المملكة بكافة نواحي تمكين وتعزيز مشاركة المرأة، وأن برنامج ” المرأة في الدفاع ” يتيح منصة مميزة تعزز فرص الإضافة إلى ذلك النجاح. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وتمكين مشاركة المرأة والاحتفاء بدورها في هذا المجال، ويستضيف مديرات تنفيذيات وقيادات نسائية من مختلف دول العالم، لإبراز إنجازات المرأة، ومناقشة التحديات المستمرة، ومعرفة كيفية مساهمتها في قطاع الدفاع على مستوى العالم عبر سلسلة من الندوات وجلسات النقاش، حيث سيشكل دور المرأة في الدفاع الدولي موضوعاً رئيسياً في جلسات نقاش اليوم الرابع من المعرض.