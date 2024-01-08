“تاسي” فوق 12250 نقطة رغم ضغوط “البيع”

استقبلت سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم سهم مجموعة “إم بي سي” الذي أنهي أول جلسة تداول له في السوق المالية بارتفاعه بالنسبة القصوى 30 % ووصولاً إلى 32.50 ريال في مقابل 25 ريالاً سعر طرحه للاكتتاب العام.
إلى ذلك، أنهى مؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية (تاسي) جلسة اليوم على انخفاض بتأثير عمليات البيع لجني الأرباح، وتراجع بنسبة 0.27 % يعادل 33.01 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 12252.06 نقطة في مقابل 12285.07 نقطة أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2024 إلى 285 نقطة نسيتها 2.4 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2023 البالغة 11967 نقطة.
أما الإجماليات، فنجد انخفاض السيولة المتداولة دون 9 بلايين ريال إلى 8.9 بليون ريال، في مقابل 9.4 بليون بنسبة انخفاض 5 %، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 6 % إلى 403 ملايين سهم، في مقابل 379 مليوناً لليوم السابق، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 15 % إلى 568 ألف صفقة في مقابل 495 ألفاً، تراجع معها متوسط الصفقة إلى 710 أسهم، بنسبة 7 %، جاء ذلك بعد تداول أسهم 231 شركة، ارتفعت أسهم 107 شركات منها، بينما انخفضت أسهم 113 شركة، واستقرت أسهم 11 شركة.
واستقرت مؤشرات 10 قطاعات في المنطقة الخضراء، تصدرها قطاع تجزئة الأغذية المرتفع 1 %، تلاه مؤشر الرعاية الصحية الصاعد 0.88 %، ثم قطاع الأدوية المرتفع 0.83 %، وصعد مؤشر العقارات 0.64 %، فيما صعد مؤشر الطاقة 0.53 %.
في المقابل انخفضت مؤشرات 11 قطاعاً، أكبرها خسارة الإعلام والترفيه الهابط 2.44 %، تلاه مؤشر الاتصالات بخسارة 1.33 %، ثم مؤشر الاستثمار والتمويل المنخفض 0.88 %، وبلغت خسارة مؤشر المصارف 0.74 %. وفق “أخبار 24”.
أما أبرز الأسهم الرابحة في السوق في جلسة اليوم، فكان سهم مجموعة “إم بي سي” بعد ارتفاعه 30 % وصولا إلى 32.50 ريال، تلاه سهم نسيج المرتفع 6.79 % إلى 64.50 ريال، في المقابل سجل سهم الباحة أكبر خسارة في السوق بلغت 6.67 % الى 0.14 ريال، تبعه سهم مهارة بخسارة 5 % إلى 74.4 ريال من تداول 477 ألف سهم.
إلى ذلك عاود مؤشر “نمو” ارتفاعه مجدداً بعد خسارته أمس، وأنهى تعاملات اليوم مرتفعاً 0.46 % إلى 24672 نقطة في مقابل 24558 نقطة، جاءت من تداول 1.77 مليون سهم، قيمتها 44.4 مليون ريال في مقابل 32 مليوناً بزيادة 38 %، نُفذت من خلال 2981 صفقة بانخفاض 8 %.