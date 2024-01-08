كوليبالي: جمهور الهلال أنهى “خوفي”

كشف المدافع الدولي السنغالي في صفوف الهلال خاليدو كوليبالي، أن رسائل ومطالبات جماهير الهلال أثناء المفاوضات التي تمت الصيف الماضي شجعته كثيراً وساهمت في قراره بقبول عرض زعيم آسيا.
ونوه كوليبالي إلى أنه كان متخوفاً ومتردداً في بداية المفاوضات لأنه لا يملك معلومات ومعرفة كافية بطبيعة المنافسات في الدوري السعودي بشكل خاص وقارة آسيا بشكل عام.
وأشار قائد منتخب السنغال إلى أن دعم ومحبة الجمهور الهلالي خلال الفترة الماضية جعلاه يقدم مستوى متصاعدا ويسعى لتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة، وأن زملاءه في الفريق لاعبون دوليين ونجوم في أنديتهم ومنتخباتهم وهذا يخلق منظومة رائعة.
وأشاد كوليبالي بالمملكة العربية السعودية وتعامل شعبها وجمهورها مع النجوم العالميين المتواجدين من مختلف دول العالم، وقال إن السعودية بلد عظيم ويحترم السنغاليين وأنا سعيد جداً بتواجدي في العاصمة السعودية الرياض.
وتواجد كوليبالي مع منتخب بلاده الذي يستعد للدفاع عن لقبه كبطل لقارة أفريقيا والمشاركة في البطولة التي تستضيفها دولة ساحل العاج خلال الفترة من من 13 يناير وحتى 11 فبراير. وفق “أخبار 24”.
ويرتبط المدافع السنغالي “32 عاما” بعقد مع الهلال لمدة ثلاث مواسم قابلة للتجديد قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي بعد أن قضى معه تجربة قصيرة لمدة موسم لم تكن جيدة بعد خوضه تجربة طويلة ومميزة مع النادي الإيطالي نابولي لمدة 8 مواسم.
ونال كوليبالي مع نابولي بطولة كأس إيطاليا 2015، وبطولة السوبر الإيطالي 2020 وحمل كأس القارة الأفريقية بنسختيها الأخيرة 2022 مع منتخب بلاده ويسعى لتتويج مسيرته مع الهلال بتحقق العديد من الألقاب والبطولات المحلية والقارية.