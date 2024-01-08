“5 مليارات” لتطوير المشاعر “المقدسة”

قال وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، إن أكثر من 35 شركة ستقدم خدماتها في حج هذا العام.
وأضاف في كلمته بمعرض ومؤتمر خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة، أن النسخة الحالية من المؤتمر تشهد مشاركة وزراء وقيادات من أكثر من 80 دولة ووقعنا اتفاقيات الحج مع كل دولة من الدول المشاركة.
وأضاف أننا أطلقنا مشاريع تتجاوز قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة، عملنا في العام الماضي على تدريب أكثر من 40 ألف عاملا في منظومة الحج والعمرة وهذا العام نعمل على تدريب أكثر من 120 ألف شخص لخدمة حجاج بينت الله الحرام، كما نعمل على رفع مستوى الوعي لدى الحجاج وعملنا على مبادرة لإنشاء مركز للتوعية بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف.
وأبان أن المؤتمر يحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.
ولفت الربيعة إلى أن الوزارة عملت على خدمة الحجاج من الدول التي ليس لديها بعثات حج وبدأت العمل بمنصة الحج، والعام الماضي خدمنا 67 دولة وفي هذا العام تتوسع المنصة لخدمة 126 دولة خدمة مباشرة بدون وسطاء بتكلفة أقل وبخدمة أفضل.
وقال الوزير إننا قمنا بزيارة 13 دولة واقمنا فيها معارض مع شركائنا من القطاع العام والخاص وكان لها أثر كبير في تحسين الإجراءات وفهم التحديات، وعملنا مع شركائنا على تطوير أكثر من 200 إجراء تسهل قدوم المعتمرين، كما تم السماح للمقيمين في جميع دول الخليج لإصدار تأشيرات إلكترونية لزيارة المملكة وأداء العمرة.
وأشار إلى أنه تم العمل في الشركاء في قطاع النقل على زيادة الرحلات المباشرة من 164 وجهة إلى 216 وجهة بزيادة قدرها 32%، كما عملنا على تطوير المواقع التاريخية لإثراء التجربة. وفق “أخبار 24”.
وكشف الوزير عن أن أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة كان في عام 2019 يقدر بـ 8 مليون و550 ألف وفي هذا العام ارتفع العدد إلى 13 مليون و550 ألف معتمر بفضل التسهيلات التي تقدمها المملكة، وهو أكبر ارتفاع في تاريخ المعتمرين من خارج المملكة حيث يقدر عدد الزيادة بـ 5 ملايين معتمر بنسبة زيادة 58%.
وأعلن الربيعة أنه اتساقا وتماشيا مع ما سبق سيتم تنظيم مؤتمر ومعرض العمرة الذي سيقام هذا العام في المدينة المنورة.
وعلى هامش المؤتمر جرى توقيع اتفاقية إنشاء مشروع نوعي وأجنحة فندقية مع مساحات تجارية لخدمة ضيوف الرحمن بقيمة 2.5 مليار ريال بين الهيئة العامة للأوقاف وشركة أم القرى للتنمية والإعمار.
كما جرى توقيع اتفاقية ثانية بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للأوقاف وبرنامج ضيوف الرحمن لدعم وإنشاء مركز تنمية ضيوف الرحمن، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل الخدمات لضيوف الرحمن بما يرفع توعيتهم ويسهل نسكهم.