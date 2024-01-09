تطور جديد يزيد الضغط على “بوينغ”

ارتفع الضغط على شركة الطيران الأمريكية “يونايتد إيرلاينز” المصنعة لـ”طائرات بوينغ 737 ماكس 9″، عقب اكتشاف “براغي” مفككة بمخارج الطوارئ، وذلك في تطور جديد بعد أيام من انفصال مخرج طوارئ لطائرة من نفس الطراز تابعة لـ”ألاسكا إيرلاينز” أثناء تحليقها.
وعقب أوامر من إدارة الطيران المدني الأمريكية، أوقفت شركة “يونايتد إيرلاينز” 79 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس 9″؛ بهدف خضوعها لفحص كامل، مشيرةً إلى أنها تعمل على حل الإشكاليات وإعادة الطائرات إلى الخدمة في الأيام المقبلة.
وهبطت طائرة “بوينغ 737 ماكس 9” التابعة لشركة “آلاسكا إيرلاينز” اضطرارياً، الجمعة الماضية، بعد انفصال مخرج الطوارئ الملغى في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية بولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة، ليتم منع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق لخضوعها للفحص. وفق “أخبار 24”.
وفي ديسمبر الماضي، دعت شركة بوينغ شركات النقل الجوي إلى إجراء عمليات فحص إضافية لنظام التحكم في دفة طائراتها من طراز 737 ماكس بعد أن اكتشفت شركة طيران أثناء عملية صيانة روتينية لإحدى طائراتها من هذا الطراز برغياً مفقودة صمولته.