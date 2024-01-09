انخفاض “الذهب” ينقذ “الدولار”

أنهى تراجع أسعار الذهب وتلاشي التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، مسيرة انخفاض أسعار الدولار، ليبدأ في تسجيل زيادة له بعد أيام من التراجع التي شهدها مطلع العام الجاري.
ووصل سعر أوقية الذهب إلى 2030.49 دولار بانخفاض 0.7% في المعاملات الفورية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 2037 دولاراً للأوقية.
وحقق مؤشر الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.1%، ما جعل السبائك أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بما يتجاوز 4%. وفق “أخبار 24”.
وشمل التراجع المعادن النفيسة الأخرى؛ إذ انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتصل إلى 22.97 دولار للأوقية، فيما وصل سعر البلاتين إلى 954.13 دولار مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.6%، أما البلاديوم فخسر 1.3% من قيمته ليصل إلى 1013.78 دولار.