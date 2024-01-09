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09/01/2024   8:50 ص

“آبل” تقاوم خسائر آيفون بـ”النظارات”

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تقاوم شركة “آبل” خسائرها التي ضربت إصدارات “الآيفون”، بطرح منتجات وإصدارات جديدة، والتي كان آخرها نظارات الواقع المختلط “فيجن برو” التي ستظهر في الولايات المتحدة مطلع شهر فبراير المقبل.

ويجرى تشغيل نظارة الواقع المختلط بمساعدة شريحة “إم 2” التي تطورها “آبل” بنفسها، وهي نفس الشريحة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها “ماك”.

وتوفر تلك النظارة شاشة بدقة قدرها 4K لكل عين، وتتيح التبديل بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي باستخدام قرص موجود ضمن الجهة الجانبية من النظارة، حيث تهدف آبل من خلال نظارة الرأس الجديدة إلى تغيير الطريقة التي يستمتع بها المستهلكون بتجربة الألعاب ومحتوى الفيديو. وفق “أخبار 24”.

ويتوقع أن تصل إيرادات “آبل” من سماعات “فيجن برو” إلى نحو 1.4 مليار دولار، فيما سيكون عليها المنافسة مع بدائل أرخص من شركات أخرى.

“آبل” تقاوم خسائر آيفون بـ”النظارات”

مال وأعمال
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